Bomba caseira atinge carros da guarda de Campos de Jordão Dois carros da guarda municipal de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, foram alvos de uma bomba de fabricação caseira na noite de terça-feira, 8. Por volta das 23h30 um carro subiu ao Morro do Elefante, onde está instalada a prefeitura, e um homem jogou um coquetel molotov contra os carros oficiais. Dois guardas ocupavam um dos carros, mas não ficaram feridos. A Polícia Civil ainda não tem informações da autoria do atentado. Ao verem o carro se aproximar, os guardas acreditaram ser turistas, mas, segundo eles, um homem desceu do carro, jogou a garrafa com gasolina contra as viaturas e fugiu. O artefato explodiu no chão e atingiu parte das portas, que ficaram chamuscadas.