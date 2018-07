Bomba explode em antigo gabinete de prefeito de Resende Uma bomba artesanal explodiu nesta sexta-feira no antigo gabinete do prefeito de Resende, Eduardo Meohas, na sede da administração do município do sul fluminense. A sala, que fica um andar abaixo do atual gabinete, passa por uma reforma para ser usada pela Secretaria de Planejamento e estava vazia. O explosivo destruiu duas portas, uma janelas e um computador. Licenciado, o prefeito declarou, por meio de sua assessoria, que a explosão foi uma ?tentativa de intimidação?. Meohas disse que há dois anos ele e sua família vêm sofrendo ameaças por ele estar ?contrariando interesses?. Uma perícia será realizada pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil, no Rio, para determinar o tipo de bomba usada. A Secretaria Municipal de Administração abriu uma sindicância para investigar o caso. A vigilância do prédio foi reforçada.