Bomba explode em escola na zona Norte de SP Uma bomba de fabricação artesanal explodiu por volta de 11h40 num colégio, na zona Norte de São Paulo. Conforme o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o caso aconteceu na Escola Estadual Augusto Ribeiro de Carvalho, situada na Rua Professor João Machado, número 511, na região da Freguesia do Ó. A denúncia foi feita pela diretora da escola, que não soube apontar os responsáveis pelo vandalismo. As primeiras informações da Polícia Militar dão conta de que o artefato, apesar de caseiro, quebrou diversos vidros das salas de aula, mas que, por enquanto, não há registro de feridos. A ocorrência deverá ser registrada no 28º Distrito Policial da Freguesia do Ó.