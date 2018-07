Bomba explode na PUC de Porto Alegre Uma bomba de fabricação caseira explodiu ontem à noite na faculdade de comunicação da PUC, em Porto Alegre, de acordo com informações da Globo News. A bomba foi colocada em um dos banheiros do prédio. Cerca de 400 alunos estavam em aula, mas ninguém ficou ferido. Depois da explosão as luzes foram apagadas e as aulas suspensas. Hoje pela manhã as aulas na faculdade voltaram ao normal. A perícia foi ao local para recolher material para analise. A área continua interditada. A direção da PUC acredita que o atentado não é de responsabilidade de alunos da universidade e informou ainda que vai reforçar a vigilância com vistorias mais freqüentes nos prédios.