Uma bomba de fabricação artesanal explodiu na tarde desta quarta-feira, 2, na Rua Raul Pompeia, no trecho entre as ruas Joaquim Nabuco e Francisco Otaviano, em Copacabana. De acordo com as primeiras informações, dois homens em um carro desembarcaram e arremessaram o artefato contra o ônibus da linha 455, que faz o trajeto Meier-Copacabana.

O veículo, cujo ponto final fica poucos metros adiante, não transportava passageiros. O motorista desceu e com um extintor de incêndio conseguiu debelar o fogo. Apenas a lanterna dianteira do lado direito do ônibus foi avariado. O estrondo levou pânico aos moradores de Copacabana e do início de Ipanema, zona sul. Na terça-feira, um ônibus foi incendiado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo à Joaquim Nabuco. Ninguém ficou ferido. Suspeita-se que a ação tenha sido uma represália de traficantes do morro Pavão-Pavãozinho, onde policiais atuam desde segunda para acabar com o tráfico de drogas e instalar uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).