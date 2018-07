Bombas explodem em escola e dentro de ônibus no Rio Uma bomba de fabricação artesanal foi jogada por um homem dentro do ônibus da linha 350 Irajá-Passeio, na Rua Escritora Rachel Carson, em Irajá, no final da noite de ontem, na capital fluminense. Com a explosão, o fogo se alastrou e o veículo foi totalmente destruído pelas chamas. Os bombeiros do quartel de Irajá foram acionados e ao chegarem ao local o fogo já tinha destruido o ônibus. Escola Uma bomba de fabricação artesanal explodiu e danificou as dependências da sala de professores e a secretaria da Escola Estadual Vilma Atanásio, na Rua Afrânio Peixoto Viana, no bairro Vila Nova, em Campo Grande. A explosão, que ocorreu por volta das 21h de ontem, provocou pânico nos alunos e professores. Um aluno ferido sem gravidade foi socorrido por colegas e levado para o hospital. Uma equipe de peritos do Esquadrão Antibomba esteve no local e recolheu fragmentos do petardo. Por causa do acidente as aulas foram suspensas pela direção da escola. As informações são da GloboNews. Veja o especial: