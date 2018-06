Bombeiro é morto a tiros na zona Sul de SP O bombeiro civil Charles Lindenberg Soares Silva, de 28 anos, foi morto com vários tiros no peito na rua Isabel Aquiar Campos, no Parque Grajaú, zona Sul de São Paulo, às 21h50 desta sexta-feira. A vítima chegava em um Gol para visitar a casa dos parentes e saía do carro quando um homem gordo, numa moto vermelha, com blusa azul e capacete, aproximou-se e atirou no bombeiro. Mesmo levado ao Pronto-Socorro do Grajaú, ele não resistiu e morreu. O caso foi registrado no 101º Distrito Policial, do Jardim das Embuias.