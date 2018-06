Bombeiro morre durante curso de rapel em Dourados O cabo do Corpo de Bombeiros Flávio de Carvalho Almeida, de 32 anos, morreu ao cair de uma altura de 10 metros. O acidente aconteceu na segunda-feira, 6, por volta de 21 horas, no Estádio Douradão, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. O militar participava de um curso de rapel, quando sofreu a queda e chegou a ser transportado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil iniciou nesta terça-feira, 7, a investigação sobre o caso. Paraguai Em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na divisa com Ponta Porã, no extremo sul do MS, o soldado do Exército Brasileiro, Wagner Chimenes Venega, de 19 anos, foi morto no início da manhã desta terça com três tiros na cabeça. Dois homens desconhecidos, em uma motocicleta, dispararam os tiros contra o rapaz e fugiram. O assassinato está sendo investigado pela polícia paraguaia, já que o soldado morava em Pedro Juan Caballero.