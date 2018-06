Bombeiros acham corpo de piloto que caiu em Paraty

O Corpo de Bombeiros de Paraty, no Rio, encontrou por volta da 0h30 deste domingo, 4, o corpo de Manoel Afonso de Souza Pereira, de 59, piloto do helicóptero que caiu na região do bairro de Laranjeiras, na noite da última quarta-feira, 30. De acordo com os bombeiros, o corpo do piloto foi achado na região de Trindade. O co-piloto da aeronave de prefixo PR-IPO, Carlos Eduardo Jesus de Azevedo, de 58 anos, foi encontrado morto horas após o acidente perto do local da queda. As causas do acidente estão sendo investigadas.