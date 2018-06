Bombeiros buscam criança levada por enxurrada no Paraná

SÃO PAULO - Uma criança de seis anos desapareceu neste final de semana em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. Segundo os bombeiros, o menino foi levado por uma enxurrada.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas no domingo, 30, após receber o comunicado sobre o desaparecimento. Segundo informações iniciais, a criança brincava com um amigo próximo a bueiro, quando a água da chuva a arrastou. Uma das crianças conseguiu se salvar.

Nesta manhã, a equipe de buscas reiniciou os trabalhos. Cerca de 10 bombeiros participam da ação.