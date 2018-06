Bombeiros buscam desaparecidos em temporal no Rio Duas equipes do Corpo de Bombeiros em dois botes procuram há seis horas o jovem Luciano Silva dos Santos de 16 anos no Rio Grande, zona oeste do Rio. O rapaz, morador da favela Cidade de Deus, cortada pelo rio, desapareceu ontem no início da noite depois do temporal que caiu sobre a cidade. Ele brincava de surfar em um rio que se formou com a água da chuva e foi levado pela correnteza forte. Outra pessoa desapareceu nas mesmas circunstâncias no Rio Acari, na zona norte. A chuva de ontem deixou ainda três mortos, dois homens que foram soterrados e uma mulher, que morreu afogada. O mau tempo provocou no total 15 mortes no estado, nos últimos cinco dias. Com o temporal, avenidas ficaram alagadas e carros foram arrastados na zona norte. Na Tijuca, o Rio Maracanã transbordou.