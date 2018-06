Bombeiros buscam grupo na Serra do Mar O Corpo de Bombeiros busca na Serra do Mar, em São Paulo, três jovens que sábado faziam trilha entre Paranapiacaba, no planalto, e Cubatão, na Baixada Santista. O grupo era formado por cinco jovens, com idades de 22 a 25 anos. Dois seguiram a trilha e pediram ajuda para o resgate de um dos colegas, que passou mal.