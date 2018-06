Bombeiros buscam menino levado pela enxurrada em Minas

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã deste domingo, 13, as buscas por um menino de 11 anos, que foi arrastado pela correnteza da chuva em Governador Valadares, em Minas Gerais. Segundo os bombeiros, o garoto está desaparecido desde a tarde de sexta-feira, 11. Buscas são feitas na região onde a criança desapareceu e também no Rio Doce, que corta a cidade.

Testemunhas disseram que o menino tentou atravessar a correnteza e acabou sendo levado. Os bombeiros acreditam que o garoto caiu em um bueiro que estava com a tampa aberta. No sábado, 12, as buscar foram realizadas até as 23h30.