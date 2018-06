Bombeiros buscavam pelo menos mais 20 No fim da noite de ontem, os bombeiros tentavam localizar pelo menos mais 20 corpos - seis de passageiros. O número não era preciso porque poderiam haver transeuntes entre as vítimas. Para evitar explosões com a movimentação, a equipe retiraria na madrugada 105 mil litros de combustível dos tanques do posto atingido. "Não vamos deixar o local até que tudo seja vasculhado", disse o capitão dos bombeiros, Milton Miranda.