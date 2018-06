Bombeiros combatem fogo em duas regiões de matas em Minas Gerais

Os bombeiros tentam controlar neste sábado, 24, dois focos de incêndio que atingem regiões de matas, em Minas. Na Serra do Cipó, o fogo começou nesta sexta e ainda existiam na manhã de hoje focos variados na região.

Segundo os bombeiros, cerca de 16 bombeiros e 22 militares, além de brigadistas, tentam controlar as chamas no Parque da Serra do Cipó, contando com a ajuda do helicóptero dos bombeiros, Arcanjo 01.

Outro foco de incêndio atinge e Mata da Baleia, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Belo Horizonte. Duas equipes dos bombeiros combatem as chamas para eliminar o risco de o fogo atingir um hospital e residências próximas.