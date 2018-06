Bombeiros continuam acampados em frente à Assembleia Legislativa do Rio

RIO - Bombeiros continuam acampados em frente a escadaria da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Cerca de 30 manifestantes passaram a madrugada no local em protesto contra a prisão de 439 militares no último sábado, depois da invasão ao Quartel Geral da corporação. Segundo os representantes do movimento, eles só deixarão a Alerj quando os bombeiros presos forem soltos.

Uma assembleia da categoria deve acontecer ainda nesta segunda-feira, 6. Os manifestantes montaram uma cozinha improvisada em frente a escadaria e receberam doações de pessoas que passavam pela Alerj, como pães e frutas. O Batalhão de Choque da PM acompanha o protesto. Ainda de acordo com os representantes do movimento, o atendimento à população não foi prejudicado e somente participam da manifestação os militares que estão de folga.