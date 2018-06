Os bombeiros continuam as buscas a uma senhora de aproximadamente 80 anos, que desapareceu no domingo, em Realengo, zona oeste do Rio, em consequência das fortes chuvas que caíram na região. Ela foi levada pela força das águas de um canal, próximo ao Hospital Albert Schweitzer. Até as 13 horas desta segunda-feira, 9, os bombeiros ainda não tinham localizado a mulher.