Bombeiros continuam buscas ao grupo perdido na Serra do Mar

SÃO PAULO - Duas equipes do Corpo de Bombeiros de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, com oito bombeiros cada, deram prosseguimento na manhã desta sexta-feira, 30, às buscas aos desaparecidos na Serra do mar, no trecho de Itanhaém. A procura foi interrompida durante a noite.

Segundo os bombeiros, o grupo, composto por cinco pessoas, se perdeu na mata quando faziam uma trilha no limite entre Embu-Guaçu (Grande SP) e o bairro de Engenheiro Marsilac (extremo sul da capital paulista).

De acordo com os bombeiros, as cinco pessoas entraram na mata na última sexta-feira, 23, e deveriam ter retornado na manhã de segunda-feira, 26, segundo informações da família. Na manhã de quarta-feira, 28, o pai de um dos integrantes do grupo acionou os bombeiros.