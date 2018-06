Bombeiros continuam buscas de grupo perdido na Serra do Mar, em SP

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros de Santos (SP) continua as buscas para encontrar um grupo de sete pessoas que se perdeu na tarde do último sábado, quando fazia uma trilha na região da Serra do Mar, em Bertioga, litoral de São Paulo. De acordo com a corporação, o contato é feito por telefone celular.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Rubens Rodrigues, a caminhada começou por volta das 11h, no sábado, nas proximidades de Mogi das Cruzes (SP). O deslocamento deveria terminar no fim da tarde em Bertioga, mas as sete pessoas, três homens e quatro mulheres, se perderam.

O primeiro contato com o grupo foi feito no domingo, 3, por celular. Os bombeiros estabeleceram um acordo para que ligações ocorram em horários específicos, com uso racionado das baterias dos telefones.

O tenente Rubens Rodrigues disse que o helicóptero Água da Polícia Militar deve ajudar nas buscas a partir assim que as condições de tempo melhorarem. Segundo ele, a serra está muito fechada, o que dificulta os trabalhos do helicóptero. Rubens Rodrigues afirmou também que todas as trilhas na mata devem ser feitas com auxílio da Secretaria do Meio Ambiente.

Ao menos sete homens dos bombeiros foram enviados à mata no domingo para procurar o grupo. Nesta segunda-feira, 4, outra equipe de sete pessoas foi enviada ao local para auxiliar nas buscas.