Bombeiros continuam buscas por vítimas após desabamento de prédio no centro do Rio O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro continua as buscas por vítimas do desabamento de um prédio residencial ocorrido na manhã deste sábado, 30, em Cidade Nova, centro do Rio de Janeiro. Já foram retirados corpos de duas crianças, uma idosa e um homem dos escombros. E 15 pessoas feridas foram encaminhadas ao hospital Souza Aguiar, no centro da cidade.