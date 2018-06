Bombeiros controlam incêndio no entorno de parque estadual em MG

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros controlou nesta quinta-feira, 2, o incêndio que atingiu o entorno do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O fogo teve início na tarde de quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu no incêndio.

O fogo se alastrou rapidamente devido à alta vegetação e o clima seco do local. Atuaram no combate às chamas 12 bombeiros e 11 brigadistas do parque. O incêndio não chegou a atingir a área de preservação do parque.

Os 3.941,09 hectares do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça são habitat natural de espécies da fauna ameaçadas de extinção como a onça parda, a jaguatirica e o lobo-guará. Ainda não foi possível precisar a extensão da área queimada.