Bombeiros de MG localizam parte de corpo em Brumadinho

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) localizou neste domingo, 3, parte de um corpo na área atingida pela lama da barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho. O desastre ocorreu em janeiro deste ano e, até o momento, 252 vítimas foram identificadas.

Os bombeiros informaram que o segmento torácico (estrutura de crânio com coluna cervical) foi encontrado por volta das 12 horas no Remanso 3. A corporação informou que, por causa do avançado estado de decomposição, não é possível precisar o sexo da vítima.

"Como se trata de segmento, também não é possível afirmar, nesse momento, se a localização resultará necessariamente na identificação de nova vítima, uma vez que é possível que já tenha ocorrido a identificação dessa vítima por outro eventual segmento que já tenha sido localizado pelo CBMMG em fases anteriores da busca."

Os bombeiros trabalham no local há 283 dias e informaram que já localizaram "800 corpos e segmentos corpóreos" no local da tragédia. A parte do corpo de uma das vítimas que foi encontrada hoje foi encaminhada para a Polícia Civil. No dia 19 de outubro, o corpo de um homem foi encontrado no mesmo local.