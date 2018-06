Bombeiros de MG suspendem buscas pelo corpo de Elisa Samudio

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros de Ribeirão das Neves, localizada a 32 km de Belo Horizonte, suspendeu no início da tarde de hoje as buscas pelo corpo de Elisa Samudio, de 25 anos, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes do Flamengo, em Lagoa Suja, que fica na divisa dos municípios de Contagem e Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Nada foi encontrado no local.

As buscas são fruto de informações obtidas por meio de uma denúncia anônima. A polícia trabalha com a hipótese do corpo da jovem ter sido jogado na localidade. Os policiais recolhem objetos na água para análise. A lagoa fica perto da casa de funcionários do sítio do goleiro Bruno.

Vinte bombeiros participaram da ação - dez pela manhã e dez na tarde - e cães farejadores foram utilizados na busca. Segundo o tenente-coronel do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, João Luis Ramos, as buscas serão retomadas na manhã desta terça-feira, 6, e serão feitas na mata e em outras lagoas da região. "Não foi visto nada nem sentimos cheiro de cadáver em decomposição", disse Ramos.