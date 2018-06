Bombeiros derrubam parede para resgatar idosa obesa na BA

Uma equipe do Corpo de Bombeiros teve que derrubar a parede de uma casa do bairro de Boa Viagem, em Salvador, para resgatar a aposentada Ione Morais da Silva, de 79 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), na tarde de segunda-feira, 5. Ione, que tinha 250 quilos, estava em seu quarto quando sofreu o AVC e não pode ser retirada do cômodo pela porta. A idosa foi levada ao Hospital da Cidade em sua própria cama, mas não resistiu e morreu no final da manhã desta terça. Segundo o boletim médico, Ione teve falência múltipla de órgãos depois de sofrer o AVC. Matéria ampliada às 14h34