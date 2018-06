Bombeiros dominam incêndio em edifício de Porto Alegre Um incêndio no Centro da capital gaúcha mobilizou bombeiros de quatro guarnições nesta quarta-feira, dia 3, por volta de meio-dia, mas foi controlado rapidamente e não causou feridos. O fogo atingiu um apartamento no 11º andar de um edifício com doze pavimentos e foi extinto antes que pudesse se propagar para os imóveis vizinhos. O major Roget Kopczynski da Rosa, que comandou a operação, disse que a propagação do fogo foi rápida dentro do apartamento pelo sistema de dutos de ar central do imóvel, que estava vazio. O edifício fica ao lado de um dos prédios do Tribunal de Justiça do Estado e chegou a ser evacuado enquanto durou a ação dos bombeiros.