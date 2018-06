Bombeiros e policiais retomam buscas por corpo de Eliza em Minas

SÃO PAULO - Bombeiros e policiais do Departamento de Homicídio de Minas retomaram por volta das 10 horas desta terça-feira, 6, as buscas pelo corpo de Eliza Samudio na Lagoa Suja, no bairro da Liberdade, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Eliza está desaparecida há 26 dias.

As buscas são fruto de informações obtidas por meio de uma denúncia anônima, a polícia trabalha com a hipótese do corpo da jovem ter sido jogado na localidade. Os policiais recolhem objetos na água para análise. A lagoa fica perto da casa de funcionários do sítio do goleiro Bruno, do Flamengo.

A estudante, de 25 anos, desaparecida desde 10 de junho, tentava provar na Justiça que o goleiro é o pai do filho dela, de 4 meses.