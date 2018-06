Bombeiros encerram buscas por corpo de Eliza em lago

SÃO PAULO - Os bombeiros encerraram, hoje, 4, as buscas pelo corpo de Eliza Samúdio no Parque Lagoa do Nado, na região norte de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, diversos objetos pessoais foram encontrados, inclusive peças de roupa feminina, mas nenhum que indicasse ter pertencido a Eliza.

Ao todo, 21 bombeiros participaram da operação no lago, que teve início ontem, 3. As buscas foram feitas por mergulhadores e cães farejadores. Agora será decidido, em conjunto com a polícia civil, se a varredura recomeçará amanhã.