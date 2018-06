Bombeiros encontram 4 corpos soterrados em Guararema

O Corpo de Bombeiros localizou o último corpo que estava soterrado no município de Guararamema, na Grande são Paulo. Trata-se de um menino de 10 anos. No total, foram encontrados quatro corpos: além do menino, morreram um homem de 70 anos, um homem de 45 anos e uma mulher de 22 anos.

Na sexta-feira, uma mulher foi resgatada pelo helicóptero Águia e encontra-se internada no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. A cidade está com todos os acessos interditados, já que a chuva provocou a queda de uma barreira no km 75 da rodovia Mogi-Guararema, e interditou o único acesso ao município.

Deslizamento de lama impede acesso ao município de Guararema. José Luis da Conceição/AE

A Defesa Civil acredita que podem ocorrer novos deslizamentos de terra já que choveu durante toda a noite e ainda pode voltar a chover mais na região.