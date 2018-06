Bombeiros encontram corpos de jovens desaparecidos no PR

O corpo de um jovem foi encontrado na tarde deste sábado, 2, próximo ao Morro do Cristo, em Guaratuba, no litoral do Paraná, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Após o resgate, por volta das 17 horas, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranaguá e identificado por familiares como o de Samuel da Silva Fernandes, de 21 anos, morador de Pinhais, que se afogou na manhã do dia 1º, entre os postos de Coroados e Mar Doce, em Guaratuba.

Por volta das 20 horas do sábado, foi encontrado também o corpo de Eduardo Paulino de Lima, de 17 anos, morador de Curitiba, que se afogou por volta das 22h15 horas do dia 31, nas proximidades da Avenida Ponta Grossa, em Guaratuba. Ele foi localizado na Ilha dos Ratos que fica nas proximidades da trajetória de travessia do Ferry Boat.

Na manhã deste domingo, 3, durante busca com a moto aquática, o piloto do Corpo de Bombeiros avistou o corpo de Robert Luiz Santana, de 14 anos, que era morador de Ponta Grossa e se afogou no final da tarde de sexta, na prainha próxima à entrada da Baía de Guaratuba. Ele foi encontrado próximo ao local do afogamento.

Ainda na manhã deste domingo, um pescador avistou o corpo de um homem, a aproximadamente 2,8 quilômetros da costa, em Coroados. Ele estava em avançado estado de decomposição, trajando sunga preta e com tatuagens nas pernas. O corpo foi encaminhado ao IML de Curitiba para ser identificado. Não havia solicitações de busca nem aviso de desaparecimento.