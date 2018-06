Bombeiros encontram criança que estava desaparecida em Aracaju

SÃO PAULO - Uma criança de aproximadamente 9 anos, que estava desaparecida desde sábado, foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros de Sergipe, em Aracaju, na manhã desta segunda-feira, 4.

A menina saiu de casa para brincar no telhado do galpão e não avisou ninguém. Ela costumava brincar no local, que fica perto da casa onde mora com a família.

A criança caiu de quase quatro metros de altura e ficou coberta por telhas. Ela foi localizada nos escombros do galpão, apenas com escoriações e levada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde permanece internada.