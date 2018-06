Corpo de Bombeiros encontra mais um corpo em Mariana

MARIANA - Equipes dos bombeiros encontraram nesta quinta-feira, 10, mais um corpo em Mariana, em Minas Gerais. Segundo a corporação, o corpo foi resgatado em um local de difícil acesso próximo ao distrito de Camargos. Dessa forma, quatro pessoas seguem desaparecidas após o maior desastre ambiental do País, sendo três funcionários e um morador. corpo achado aguarda identificação no Instituto Médico Legal (IML) de Mariana.

No último sábado, 5, o IML identificou os últimos quatro corpos que estavam no local na ocasião, o que fez o número de vítimas do rompimento das barragens da mineradora Samarco subir para 15.

As quatro vítimas são Claudemir Elias dos Santos, de 41 anos, Pedro Paulino Lopes, de 56, ambos funcionários de empresas terceirizadas da Samarco, Maria Elisa Lucas, de 60, e Maria das Graças Celestino Silva, de 65, moradoras de Bento Rodrigues.

De acordo com os bombeiros, o terreno onde o corpo foi encontrado nesta quinta-feira é "muito perigoso". A corporação afirmou que as equipes têm dificuldade para percorrer o terreno e que as buscas são minuciosas e levam tempo. O trabalho ininterrupto dos bombeiros já dura 36 dias.

9h43-O terreno é muito perigoso,como mostra o vídeo que foi feito nas proximidades onde o corpo foi encontrado ontem pic.twitter.com/xna930siiB — Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) 11 dezembro 2015

