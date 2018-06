Bombeiros encontram última parte do corpo de jovem inglesa

Os bombeiros encontraram por volta das 11 horas desta quarta-feira, 6, a última parte do corpo da jovem inglesa Cara Marie Burke, de 17 anos, morta e esquartejada no último dia 26 de julho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas foram feitas no Ribeirão Sozinha, em Bonfinópolis, próximo a Goiânia. Veja também: Polícia pedirá prisão preventiva do acusado de matar inglesa A perna direita da inglesa estava dentro de um saco plástico, igual aos encontrados anteriormente com as partes do corpo. No mesmo local foram encontradas dois braços e a cabeça que podem ser da jovem inglesa. No domingo, um desempregado achou uma perna esquerda. Até então, apenas o tronco da vítima havia sido encontrado dentro de uma mala, em 28 de julho. O namorado de Cara, Mohammed D'Ali Santos, de 20 anos, é acusado de tê-la assassinado e esquartejado. Ele foi preso na última quinta-feira. Na terça, um amigo de Mohammed prestou depoimento à polícia e disse que emprestou o carro para que o amigo desovasse as partes do corpo de Cara.