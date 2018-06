Bombeiros encontram um corpo próximo a Bento Rodrigues

BELO HORIZONTE - Os bombeiros encontraram na madrugada desta quinta-feira, 26, mais um corpo próximo a Bento Rodrigues, distrito de Mariana, em Minas Gerais, atingido pelo rompimento de barragem da mineradora Samarco no dia 5.

Segundo comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira, a localização só foi possível pela ajuda de cães farejadores, porque no local havia muitos animais mortos. O corpo, que estava a cerca de 10 quilômetros acima da Ponte do Gama, subdistrito de Monsenhor Horta, foi entregue à Polícia Civil. Esta pode ser a décima terceira vítima do desastre.

Antes de o corpo ser encontrado, o número de mortos confirmados na tragédia era de oito. Onze pessoas estavam desaparecidas.

Nesta quarta-feira, 25, ainda conforme informações do Corpo de Bombeiros, 53 homens participavam das buscas na região. Um helicóptero estava sendo usado por causa da dificuldade de acesso a determinados pontos.

Cinco corpos ainda aguardam identificação no Instituto Médico Legal (IML).

Tragédia: o avanço do 'mar de lama' da barragem da Samarco em 10 fotos