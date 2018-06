Bombeiros fecham salão e interrompem formatura em MG

FRANCA - A tragédia na boate em Santa Maria, no sul do país, continua refletindo na fiscalização em vários locais do Brasil. Em Frutal, no Triângulo Mineiro, bombeiros interromperam uma festa de formatura no meio sob a alegação de que o salão não tinha licença para funcionar.

Os alunos, familiares e convidados tiveram de deixar o local, ao mesmo tempo em que quem chegava era barrado na porta. A formatura era do curso de administração da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). Com o apoio da Polícia Militar, os bombeiros lacraram o local na noite de sábado, 2.