Bombeiros iniciam 3º dia de buscas pelo mergulhador desaparecido no Espírito Santo

SÃO PAULO - As buscas pelo mergulhador Arnaldo Schuwambach, de 24 anos, continuam neste sábado, 7, por todo o litoral da Praia da Costa, no Espírito Santo, completando o terceiro dia das operações. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado, as equipes envolvidas na ação receberam reforços na tarde da última sexta e não há previsões para que a busca termine.

Arnaldo Schuwanbach desapareceu na manhã da última quinta na Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo. Equipes do Corpo de Bombeiros do Estado e da Capitania dos Portos receberam reforços na última sexta.

Nese sábado, segundo agente dos bombeiros, as buscas continuam com embarcações e um helicóptero da Capitania dos Portos, duas embarcações, com seis mergulhadores, do Corpo dos Bombeiros e com barcos da família do desaparecido.

"A Varredura continua em toda a costa da Praia da Costa e vai até o início das praias de Guarapari", informou o corpo de bombeiros.