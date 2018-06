Bombeiros interditam rua no Rio após vazamento de gás

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Parte da Rua Sete de Setembro, na altura do número 98, no Centro do Rio, foi interditada na manhã desta terça-feira, 18, pelo Corpo de Bombeiros, por conta de um vazamento de gás.

Uma viatura foi para o local, por volta das 8h15, após a constatação do vazamento de gás em um dos bueiros da rua. Não há feridos, segundo os bombeiros.

Segundo a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG), técnicos da empresa estiveram no local e não detectaram nenhum vazamento da rede da companhia.