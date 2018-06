Bombeiros localizam com vida quatro vítimas soterradas em Aracaju

Atualizado às 20h45

ARACAJU - O Corpo de Bombeiros de Sergipe, com o auxílio de dois cães farejadores, localizaram com vida as quatro vítimas - entre elas um bebê - do desabamento de um prédio de quatro andares na Rua Poeta José Sales Campos , no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. O desabamento ocorreu por volta das 2h deste sábado, 19, e as pessoas - um vigilante, a esposa dele e duas crianças - só foram localizadas por volta das 17h30.

O capitão do Corpo de Bombeiros, Carlos Alves, disse que todos estavam preocupados porque estava anoitecendo. Ele afirmou que o acesso ao local foi difícil por causa do montante de escombros.

"Os cães dos bombeiros conseguiram localizar uma das vítimas soterradas, que informou estarem os quatro vivos, mas o acesso foi difícil por causa de uma laje, pois havia o risco de novo desabamento", afirmou Alves.

O prédio não foi feito por nenhuma construtora, segundo informações dos bombeiros. Segundo eles, um engenheiro projetou a obra e contratou os pedreiros.

Barulho. “Ouvimos um grande barulho e quando fomos ver o prédio desmoronou”, conta Mariana Amarante que, na hora do acidente, estava numa festa próximo ao edifício. De acordo com a Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb), órgão da Prefeitura de Aracaju, responsável pela fiscalização de obras, o empreendimento estava com a documentação regularizada desde 2012.

A obra estava em conclusão e o prédio era composto por quatro apartamentos e um estacionamento no térreo. Somente o vigilante e sua família estavam no local na hora do acidente.