Bombeiros procuram crianças em Betim Uma menina de 3 anos e um menino de 4 estão desaparecidas desde o início da tarde de sábado, na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. As crianças teriam sido vistas pela última vez próximo à margem do Rio Paraopeba, afluente do São Francisco, no bairro Colonial Santa Isabel. A equipe dos Bombeiros que trabalha nas buscas ainda não sabe se elas caíram no rio.O chinelo de uma delas foi encontrado junto à margem, mas nenhum sinal de escorregão foi encontrado.