Bombeiros procuram por três irmãs vítimas de afogamento em MG

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros continua nesta sexta-feira, 3, as buscas pelos corpos das três irmãs, com idades entre 10 e 13 anos, vítimas de afogamento em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Segundo o relato da mãe das meninas, que estava no local do acidente, as filhas de 12 e 13 anos entraram na água para resgatar a irmã mais nova que se afogava. Elas não conseguiram ajudar a irmã e também se afogaram.

O trabalho de busca começou por volta das 15 horas desta quinta-feira, 2. Equipes da 2ª Companhia de em Ipatinga percorrem a região com um barco motorizado e uma equipe de mergulhadores.