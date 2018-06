Bombeiros procuram turista britânico em lago do Amazonas

MANAUS - Um turista britânico está sendo procurando por uma equipe do Corpo de Bombeiros desde a manhã desta quarta-feira, 13, no lago Acajatuba, no arquipélago de Anavilhanas, a cerca de 30 quilômetros de Manaus.

De acordo com a assessoria dos Bombeiros, como a telefonia no local é nula, as informações é de que o turista teria saído sozinho de barco pela manhã e não retornado uma hora depois, como combinado no hotel de selva onde está hospedado. As buscas devem durar até o fim da tarde de hoje e recomeçar pela manhã do dia 14.