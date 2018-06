Bombeiros prosseguem buscas a alunos do Exército no Rio

SÃO PAULO - Equipes do Corpo de Bombeiros prosseguem na tarde desta quarta-feira, 6, as buscas a dois rapazes, alunos do Curso de Sargento das Armas do Exército, no Rio, que desapareceram no mar por volta das 15 horas de segunda-feira, 31, arrastados por uma onda quando tiravam fotos em cima de uma pedra no Joá, na zona sul da cidade.

Segundo a assessoria do Comando Militar do Leste, Rodrigo Bonfim Pinto, de 25 anos, e Renato Ferreira Tarradt, de 19 anos, estavam em uma confraternização e se afastaram do grupo para tirar as fotos. Eles estavam acompanhados de outro aluno, de prenome Paulo, que também caiu mas conseguiu se agarrar às pedras, presenciando o momento em que os dois caíram no mar.