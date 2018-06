Bombeiros resgatam corpo de 6ª vítima de naufrágio em lago de Brasília

SÃO PAULO - As equipes de resgate retiraram mais um corpo do Lago Paranoá, em Brasília, na manhã desta terça-feira, 24. Segundo os bombeiros, a sexta vítima da embarcação que naufragou no domingo é um homem. Por volta das 8h, outro corpo, também do sexo masculino, já havia sido resgatado. Nenhum dos dois ainda foi indentificado. As buscas por vítimas do acidente foram retomadas às 6h. Pelo menos três pessoas continuam desaparecidas.

Com capacidade para 92 pessoas, a embarcação Imagination transportaria pelo menos 101. Os passageiros faziam uma festa a bordo. A principal hipótese para a tragédia é que uma lancha bateu no casco. O barco afundou duas horas após sair do embarcadouro do Clube Cota Mil. Entre os mortos está um bebê de 7 meses. Ontem, as buscas foram suspensas às 19h30.

A Marinha abriu inquérito administrativo e tem 90 dias para concluir o relatório com as causas do acidente. Dois peritos em acidentes navais do Rio devem ajudar nas investigações em Brasília. A Polícia Civil abriu inquérito criminal para levantar as responsabilidades pelo acidente e deve indiciar o piloto por crime culposo - quando não há intenção de matar. Ele foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo.

Veja também:

Irmã de promoter de festa morreu no acidente

Garçom-herói acabou preso na embarcação

Galeria de fotos dos trabalhos de resgate

Atualizado às 10h36