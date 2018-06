Bombeiros resgatam corpo de vítima de desabamento em Salvador

SÃO PAULO- O Corpo de Bombeiros localizou na tarde desta segunda-feira, 19, o corpo davítima que morreu soterrada no desabamento de um casarão de três andares na madrugada de sábado, 17, em Salvador. A vítima seria uma garota de programa.

De acordo a Defesa Civil municipal, o imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e localizado na Ladeira da Conceição da Praia funcionava como um prostíbulo.

No desmoronamento, três homens ficaram feridos. Um deles, Elielson Carvalho dos Santos, de 40 anos, teve de ter parte do braço esquerdo amputado no local para ser removido. Ele passou por outra cirurgia no HGE, na noite de domingo, e passa bem.

Segundo a Defesa Civil de Salvador, a chuva forte e mau estado de conservação do prédio podem ter causado o desabamento. A parte interna do imóvel ficou totalmente destruída, e parte da fachada foi danificada.

Na noite de sábado, 17, um outro prédio, que estava em construção e tinha sete andares, desabou sobre uma casa na capital baiana, matando três pessoas - o vigia da obra e dois moradores da casa ao lado. Segundo a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), a obra, localizada na Rua Guaratinga, no bairro de Pernambués, não tinha alvará para a construção.