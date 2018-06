Bombeiros resgatam jovens perdidos na serra do mar no Paraná

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros resgatou ontem os dois adolescentes que se perderam na serra do mar do Paraná. Eles passam bem. A dupla se perdeu após sair para fazer uma trilha entre o Pico Paraná e o Morro Siririca, no último domingo. Familiares acionaram a corporação em razão da demora dos jovens em retornar para casa.

Os rapazes foram localizados na manhã de quarta-feira, mas o resgate levou muitas horas horas porque a dupla estava em uma área de difícil acesso. O uso de um helicóptero para retirar os jovens da mata foi descartado devido ao tempo chuvoso. A equipe resgatou os rapazes a pé.