Bombeiros resgatam vacas de piscina de clube em MG

Os bombeiros de Alfenas, no interior de Minas Gerais, tiveram de resgatar neste sábado, 6, três vacas que caíram na piscina de um clube da cidade. Os animais teriam entrado no local no início da manhã, provenientes de um pasto nas imediações do bairro Distrito Industria.

Um funcionário foi quem localizou os bichos ao chegar para o trabalho, no Clube Náutico, por volta das 7h. Ele também detectou que havia uma cerca de arame rompida nos fundos da propriedade.

A piscina tem 2 metros de profundidade e cordas foram usadas para retirar as vacas da piscina. Um dos animais não resistiu e acabou morrendo.