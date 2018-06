Bombeiros retomam buscas a desaparecidos em Agudo-RS

As equipes do Corpo de Bombeiros retomaram às 8 horas desta segunda-feira, 11, as buscas a duas pessoas que estão desaparecidas após a queda da Ponte da Rodovia RSC-287, sobre o Rio Jacuí, em Agudo, no Rio Grande do Sul. O desabamento aconteceu na manhã do último dia 5, com dezenas de pessoas.

Os mergulhadores e as equipes que vasculham as margens do rio estão procurando as vítimas a uma distância de 20 quilômetros do local onde a ponte desabou.

No momento, segundo os bombeiros, estão sendo procurados os namorados Denizi Dumke, 31 anos, e Nelo dos Santos, de 29 anos.