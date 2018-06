Bombeiros retomam buscas a desaparecidos em Cocal, no Piauí

As buscas pelos desaparecidos após o rompimento da Barragem Algodões I, em Cocal, no Piauí, foram retomadas na manhã desta sexta-feira, 29. A barragem rompeu na tarde da quarta-feira, 27, e quatro pessoas morreram. Quatro pessoas ainda não foram encontradas pelas equipes de resgate. O número de desabrigados chega a dois mil e de desalojados é de 953. Quatro pessoas morreram por conta da inundação e outras 80 tiveram ferimentos leves.

Com a enxurrada provocada pelo rompimento da barragem,120 casas foram destruídas. O acidente, na divisa com o Ceará, afetou 2.953 pessoas. Até o momento, são 953 desalojados, 2 mil desabrigados e 80 feridos leves. Foram montados dez abrigos provisórios em escolas e ginásios do município e dois helicópteros do Governo do Piauí já auxiliam no transporte de alimentos e resgate da população.

Na quinta-feira, 28, a presidente da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi), Lucile Moura, informou que o governador Wellington Dias determinou a criação de um comitê técnico para avaliar o ocorrido na barragem.

Segundo ela, também, foi determinado pelo governador que a Secretaria de Segurança instaure um inquérito para apurar as responsabilidades pelo desabamento.