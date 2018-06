Bombeiros retomam buscas a vítimas em Angra dos Reis

Os bombeiros recomeçaram por volta das 7 horas desta segunda-feira, 4, as buscas pelas vítimas de deslizamento de terra no Morro da Carioca, no centro de Angra dos Reis, no Rio, e que haviam sido interrompidas às 19h15 do domingo, 3.

Segundo os bombeiros, os trabalhos de resgate estão sendo feitos com uma estimativa de que mais três pessoas estariam desaparecidas no local. Cães da Polícia Militar auxiliam os trabalhos.