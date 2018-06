Bombeiros salvam bebê de 9 meses de incêndio Um incêndio ocorrido no interior de uma residência, por volta das 2h30 desta madrugada, fez duas vítimas na Vila Guilherme, bairro da zona Norte da capital paulista. Cinco equipes dos Bombeiros foram acionadas até a casa, localizada na rua Cachoeira do Arari, nº 250, onde muita fumaça saía do interior de um dos cômodos. Segundo os Bombeiros, um menino de 15 anos pulou da janela, de uma altura de 5 metros, para fugir do fogo, e sofreu arranhões pelo corpo. Uma criança de apenas 9 meses de idade ainda estava dentro da casa quando os bombeiros lá chegaram e conseguiu ser salva, sofrendo apenas intoxicação. As duas vítimas foram encaminhadas ao Pronto-socorro da Vila Maria, onde passam bem. O motivo do incêndio ainda não foi informado pela polícia. O caso foi registrado no 9º Distrito Policial, do bairro do Carandiru.