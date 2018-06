O Corpo de Bombeiros tenta controlar na tarde desta terça-feira, 2, um incêndio no Shopping Matriz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio. Não há informações sobre vítimas.

As chamas começaram em uma loja de móveis. A corporação acionada às 12h30, permanecia no local por volta das 15 horas. As causas do acidente serão investigadas.